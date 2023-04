Groß Gerungser Arzt wechselt nach Bad Großpertholz

Der praktische Arzt Alexander Pesendorfer wird mit Juli von Groß Gerungs nach Bad Großpertholz wechseln und hier die Nachfolge von Kassenarzt Peter Pinter jun., der in Pension geht, antreten. Warum sich Pesendorfer für diese Nachfolge entschieden hat und welche Auswirkungen durch diesen Schritt auf die Patienten zukommen werden, fragte die NÖN nach.

NÖN: Sie sind seit 13 Jahren als Allgemeinmediziner in Groß Gerungs tätig. Ab Juli übernehmen Sie die Kassenplanstelle in Bad Großpertholz vom praktischen Arzt Peter Pinter. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?

Alexander Pesendorfer: Der wichtigste Grund für den Wechsel ist sicher die Hausapotheke, die an die Praxis in Bad Großpertholz angeschlossen ist. Das ist die ehrliche Antwort auf diese Frage.

Ist der Einkommensunterschied durch die Apotheke wirklich so groß?

Pesendorfer: Ja, er ist erheblich. Sonst würde ich das weder mir noch meinen Patienten in Groß Gerungs antun. Zur Erklärung möchte ich den Lesern eine Frage stellen: Sie bekommen folgendes Jobangebot: Gleiche Arbeit im erlernten Beruf, gleiche Arbeitszeiten, um acht Kilometer längere Strecke ins Büro, aber um 30 Prozent mehr Gehalt. Wie würden Sie sich entscheiden? Ich mache das in erster Linie für meine Kinder, um sie später unterstützen zu können.

Aber verdienen Sie in Groß Gerungs nicht genug Geld? Sind nicht ohnehin alle Ärzte reich?

Pesendorfer: Ich weiß, dass der Großteil der Menschen so oder so ähnlich denkt. Doch diese Zeiten sind für die meisten der niedergelassenen Kollegen längst vorbei. Tatsache ist, dass unsere Einnahmen seit Jahren nicht mehr mit den Ausgaben Schritt halten und der Arbeitsaufwand gleichzeitig enorm gestiegen ist. Von reich werden, kann keine Rede sein. Meine finanzielle Situation ist mittlerweile angespannt, auch wenn das viele nicht glauben werden.

Was bedeutet ihr Wechsel für Groß Gerungs und die umliegende Region?

Pesendorfer: Es wird sicher schwierig, und das tut mir auch leid. Ich hoffe natürlich, dass sich ein Nachfolger für mich findet, auch wenn die Wahrscheinlichkeit leider gering ist. Es hat sich ja bis heute niemand für Schönbach beworben, trotz Hausapotheke, und für Bad Großpertholz war ich der einzige Bewerber.

Ich habe also durch meine Bewerbung nicht verhindert, dass ein neuer Arzt oder eine neue Ärztin in die Region kommen kann. Es hat sich einfach niemand sonst dafür interessiert. Das möchte ich wirklich betonen. Auch das zeigt, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, als Praktiker mit Kassenvertrag reich zu werden, nicht einmal mit Apotheke. Bad Großpertholz hat Glück, hier wird es weiterhin einen Allgemeinmediziner geben.

Wie und wo werden Ihre Patienten in Groß Gerungs weiter behandelt?

Pesendorfer: Am härtesten trifft mein Weggang sicher meine beiden Gerungser Ärztekolleginnen Alexandra Lieb und Almuth Prieschl. Beide sind jetzt schon ausgelastet und können kaum noch zusätzliche Patienten betreuen. Deshalb lade ich meine Gerungser Patienten ein, mir nach Bad Großpertholz zu folgen. Es sind nur 13 Kilometer Entfernung. Ich werde alle so weiterbetreuen wie jetzt. Die gesamten Krankengeschichten nehme ich mit. Zusätzlich habe ich eine Bewilligung von Krankenkasse und Ärztekammer, eine Zweitordination in Groß Gerungs zu betreiben. Diese ist für diejenigen gedacht, die nicht so leicht nach Bad Großpertholz kommen können. Dafür suche ich gerade Kollegen, die mich dabei unterstützen, alleine ist das kaum zu schaffen.

Warum glauben Sie, dass sich jemand findet, der bei Ihnen in Groß Gerungs arbeiten will?

Pesendorfer: Weil ich ein Angestelltenverhältnis anbiete, ohne die unternehmerische Verantwortung, ohne die ganze Bürokratie, mit flexibler Teilzeit, und das gut bezahlt. Die schöne, abwechslungsreiche, lehrreiche und spannende Arbeit selbst ist es nicht, die abschreckt. Es gibt eine Einschulungszeit, zwei fantastische Ordinationsassistentinnen, die einem sehr viel abnehmen, und vor allem geduldige und dankbare Patienten. Also, wenn das für Kollegen interessant klingt, bitte bei mir melden. Ich kann es wirklich nicht versprechen, aber ich würde das gerne schaffen: Für die Groß Gerungser, für meine Kolleginnen und auch für mich, damit ich mit dem wunderbaren Team in Groß Gerungs weiter arbeiten kann.

Wie stellen Sie sich auf Ihren neuen Arbeitsort ein?

Pesendorfer: Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in diesem schönen Ort. Ich werde mir ausreichend Zeit nehmen, um die Menschen kennenzulernen und werde diese nach bestem Wissen und Gewissen betreuen.

