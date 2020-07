Die Coronakrise dürfte so manchem Zwettler schlaflose Nächte bereitet haben. Nicoleta Mayer aus Germanns hatte ein ganz besonderes Szenario vor Augen: „Ich habe von den Masken geträumt.“

Mayer ist Schneiderin und betreibt das Geschäft „Nadelherz“ am Neuen Markt. In den Spitzenzeiten während der Maskenpflicht nähte sie täglich bis ein Uhr Früh. „Ich habe mich rasch über die Modelle informiert. Obwohl es für alle ein Schockzustand war, gab es keine Zeit zum Angsthaben. Denken muss manchmal halt auch auf Befehl gehen“, sagt sie. Damals nähte sie für das Zwettler Spital, die Bezirkshauptmannschaft und viele private Kunden: „Ich hatte so viele Anfragen, das war ein Wahnsinn!“ Jetzt, drei Monate später, steht sie vor der nächsten großen Herausforderung: Sie zieht mit ihrem Geschäft in die Klosterstraße 13. Der Grund: „Es ist dort einfach billiger. Ich kann und will nicht alle meine Umsätze sofort wieder in Fixkosten stecken“, sagt die Schneiderin. Seit Mitte Juni ist ihr Geschäft am Neuen Markt geschlossen, am neuen Standort möchte sie Anfang August öffnen.

Dort zuhause, wo die rosa Schrift ist

Der Name „Nadelherz“ bleibt auch in der Klosterstraße gleich. An der Außengestaltung soll sich vorerst nichts ändern: „Vielleicht ist das gar nicht so schlecht zu merken: Ich bin dann dort, wo die rosa Schrift ist“, sagt Mayer lachend.

Bereits 2013 startete sie mit eigenen Modekollektionen und stellte auch bei der Genussmesse ihrer baldigen Nachbarn, der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, aus. 2018 mietete sie sich ins Geschäft am Neuen Markt ein. Spezialisiert ist Mayer auf Damenmode, sie schneidert aber auch für Herren: „Alles außer Anzüge.“

Ihr Traum ist es, eines Tages ein eigenes Modelabel etablieren zu können. Für den neuen Standort möchte sie zusätzlich eine weitere Schneiderin einstellen. Bis September wird das Geschäft Dienstag bis Freitag vormittags geöffnet sein, ab September auch am Nachmittag.

Das Positive an der Krise? „Vielleicht gibt es ein Umdenken und die Leute kaufen wieder bewusster und schmeißen weniger weg“, sagt sie.