Alkoholisierter Fußgänger in Zwettl von Pkw erfasst

Ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Gföhl lenkte am 28. Dezember gegen 19.15 Uhr seinen Pkw im Zwettler Stadtgebiet. Er war laut Polizei auf der B 36 aus Böhmhöf kommend in Richtung Kreisverkehr Oberhof unterwegs. Bei der ampelgeregelten „Lagerhauskreuzung“ (B 36/L 71) wollte er während der Grünphase der Ampel geradeaus übersetzen. Gleichzeitig überquerte ein alkoholisierter 25-Jähriger aus dem 9. Wiener Gemeindebezirk (Alsergrund) die B 36 trotz Rotlicht der Fußgängerampel. Es kam zur Kollision: Der 25-Jährige prallte gegen die Motorhaube und Windschutzscheibe des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Der Wiener wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarztwagen in das Landesklinikum Zwettl eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, sein Auto wurde leicht beschädigt.

Der mit dem Fußgänger durchgeführte Alkomattest verlief positiv (0,90 mg/l, also umgerechnet etwa 1,8 Promille). Der Pkw-Lenker war nüchtern. PKW wurde leicht beschädigt.