Mit Pkw frontal gegen Baum: 25-Jähriger aus Allentsteig verletzt

Ein verletzter Fahrer und Totalschaden am Pkw, laut Bezirkspolizeikommando Zwettl möglicherweise durch zu hohe Geschwindigkeit im Bereich einer sanierten Straße verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 25-Jähriger aus der Gemeinde Allentsteig am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der L8214 von Großglobnitz in Richtung Ottenschlag. Laut Polizei gab der Lenker an, circa 60 km/h gefahren zu sein. Auf dieser Straße befindet sich derzeit großflächig Streusplit aufgrund einer Straßensanierung, weshalb diese Straßenstrecke mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h beschränkt ist.

Der 25-Jährige sei offenbar aufgrund nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit auf dem Streusplitt mit dem Fahrzeug ins Schleudern geraten, berichtet die Polizei, rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Fahrzeuglenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Landesklinikum Zwettl gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden, das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr Großglobnitz, die mit 13 Kameraden am Unfallort im Einsatz war, geborgen. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße kurzzeitig gesperrt. Ein Alkotest beim Lenker verlief laut Polizei negativ.