Überschlag mit Auto: 21-jährige Rastenfelderin leicht verletzt

Glück im Unglück hatte eine junge Fahrzeuglenkerin aus der Gemeinde Rastenfeld heute in der Früh: Sie blieb nach einem Überschlag im Pkw und Landung im Straßengraben laut Bezirkspolizei Zwettl nur leicht verletzt. Was war geschehen. Die 21-Jährige aus Rastenfeld (Bezirk Zwettl) lenkte gegen 7.30 ihr Fahrzeug auf der LB8245 in Richtung Zwettl. Auf Höhe der Rudmannser Teiche kam die Lenkerin auf das rechte Straßenbankett ab. Laut Polizei habe sie dagegen gelenkt, die linke Leitschiene gestreift und kam in Folge wieder auf die rechte Fahrspur, wo sich das Fahrzeug im angrenzenden Straßengraben überschlug.

Laut Feuerwehr Zwettl wurde die Pkw-Lenkerin am Unfallort durch das Rote Kreuz Zwettl versorgt und ins Landesklinikum Zwettl zur weiteren Versorgung gebracht, wo sie laut Polizei ambulant behandelt wurde. Der Verkehr musste heute morgen wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Nachdem die Unfallstelle durch die Polizei Zwettl freigegeben war, wurde der PKW mittels Kran von WLFA-K Zwettl geborgen und anschließend beim Feuerwehrhaus Zwettl gesichert abgestellt. Die Feuerwehren Rudmanns und Zwettl waren mit 15 Mitgliedern am Einsatzort.