Eine 34-Jährige aus der Gemeinde Kirchschlag bei Linz parkte am 10. August um 14.15 Uhr ihren Pkw in Groß Gerungs am Hauptplatz Höhe Haus Nummer 45.

Parallel zur Straße parkte ein schwarzer Audi, vermutlich A8 oder A6, Kennzeichen unbekannt. Hinter diesem Audi stand ein silberner Pkw. Unmittelbar nachdem die 34-Jährige aus ihrem Fahrzeug gestiegen war, stieg eine Frau, etwa 55 Jahre alt, 160 Zentimeter groß mit blonden Haaren in den Audi, um auszuparken. Die 34-Jährige fragte die Lenkerin des Audis, ob sie sie beim Ausparken einweisen sollte, womit die Lenkerin des Audi einverstanden war. Die 34-Jährige stand zwischen dem Heck des schwarzen Audi und dem dahinter geparkten silbernen PKW und wies die Lenkerin beim Zurückschieben ein. Obwohl die Frau laut „Stopp“ rief, schob die Lenkerin des Audis zu weit zurück, wodurch die 34-Jährige zwischen den beiden Pkw mit ihren Füßen leicht eingeklemmt wurde.

Die Lenkerin des Audis dürfte dies vermutlich nicht bemerkt haben und fuhr ohne anzuhalten in Fahrtrichtung Zwettl weiter. Da die 34-Jährige Schmerzen an ihrem linken Knie verspürte, erstattete sie Anzeige. Hinweise an 059133-3474 oder jede andere Polizeidienststelle.