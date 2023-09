Unfall in Göpfritz Keine Verletzten bei Crash mit Lkw und Pkw

Die beiden Unfallfahrzeuge wurden von der Feuerwehr abtransportiert. Foto: FF Göpfritz an der Wild

I m Kreuzungsbereich der Raabserstraße mit der Bahnhofstraße in Göpfritz an der Wild krachten am 5. September kurz nach 12 Uhr ein Lkw und ein Pkw zusammen. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Feuerwehr Göpfritz an der Wild wurde zu einem Unfall mit eingeklemmten Personen alarmiert. Beim Eintreffen der Floriani konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Es waren keine Personen eingeklemmt und auch nicht verletzt. Unter der Einsatzleitung von Franz Steinbauer wurde sofort die Unfallstelle abgesichert und ein Brandschutz aufgebaut, auch den Abtransport der Unfallfahrzeuge und die Straßenreinigung übernahmen die Feuerwehrmitglieder, die nach einer Stunde wieder ins Feuerwehrhaus einrücken konnten. Unfallursache und -hergang sind noch nicht bekannt.