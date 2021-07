Der Radlenker war im Ortsgebiet von Ottenschlag in der Hubertusbasse aus Richtung Florianigasse kommend unterwegs. Aus unbekannter Ursache verriss er laut Polizei den Lenker, was zum Sturz führte. Der 90-jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Zwettl verbracht.