Unfall in Riebeis 15-jähriger Mopedlenker übersah Auto

Beim Unfall in Riebeis standen die Polizei und der Arbeiter-Sameriterbund Groß Gerungs im Einsatz. Foto: Wodicka

E in 15-jähriger Mopedlenker aus der Gemeinde Groß Gerungs krachte am 12. September kurz nach 18 Uhr in einen Pkw. Der Bursch musste im Landesklinikum Zwettl ambulant behandelt werden.

Laut Polizei lenkte eine 50-Jährige aus der Gemeinde Groß Gerungs ihren Pkw auf der Gemeindestraße von der L7310-Selbitz kommend in Richtung Großgundholz (Gemeinde Rappottenstein). Am Beifahrersitz saß ihr Sohn. Zur gleichen Zeit fuhr ein 15-Jähriger, ebenfalls aus der Gemeinde Groß Gerungs sein Kleinkraftrad auf der teilasphaltierten Gemeindestraße von Reitern kommend zur L7310-Selbitz. Der Mopedlenker dürfte bei der Einmündung der spitz zulaufenden Gemeindestraße das bereits nach links ausweichenden Auto der 50-Jährigen übersehen haben und krachte in die rechte Seite des Pkw. Er kam zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Bursch wurde vom Arbeiter-Sameriterbund Groß Gerungs ins Landesklinikum Zwettl zur ambulanten Behandlung eingeliefert. Die Autolenkerin und deren Sohn blieben unverletzt.