Der Rastenfelder führte am 27. Oktober kurz nach 10.30 Uhr eine fünfköpfige Motorradgruppe an. Diese war auf der L78 von Schönbach nach Pehendorf unterwegs. Kurz nach Schönbach beschleunigte der Biker und kam aus unbekannter Ursache vor einer Rechtskurve zu Sturz. Das Motorrad rutschte gegen eine dort beginnende Leitschiene und blieb liegen. Der Biker wurde über diese Leitschiene geschleudert und kam nach rund 25 Metern in einer 7,5 Meter tieferen Wiese zu liegen.

Nur wenige Minuten später landete der Notarzthubschrauber „C/15“, dieser war nach einem anderen Einsatz in unmittelbarer Nähe. Nach der Erstversorgung durch das Rettungsteam wurde der 23-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand nur geringer Sachschaden.