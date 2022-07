Unfall in Stift Zwettl: Zimmerer stürzte vom Dachboden drei Meter ab

Werbung

Laut Polizei waren Mitarbeiter einer Zimmermeister-Firma in einem mehrstöckigen Altbau in der Katastralgemeinde Stift Zwettl mit Sanierungsarbeiten am Dach und im Dachboden durch. Zwei Zimmermänner demontierten die teilweise morschen Holzbodenpfosten im Spitzbodendach, dazu mussten diese mit Motorsägen durchgeschnitten werden. Dabei kam es zu dem Arbeitsunfall. Vermutlich aus Unachtsamkeit stieg der 31-jährige Zimmerer aus der Gemeinde Zwettl auf einige bereits von ihm selbst eingeschnittene Pfosten hinter ihm. Dabei stürzte er durch eine Öffnung auf eine um die drei Meter darunterliegende Gewölbedecke ab.

Der Rettungsdienst und der Notarzt versorgten und stabilisierten den Verletzten auf einer Bergebarre. Die Zwettler Floriani retteten danach den Verunfallten von dem schwer zugänglichen Dachbereich aus 15,5 Metern Höhe mit der Teleskopmastbühne.

Ein Fremdverschulden konnte laut Polizei nicht erhoben werden.

