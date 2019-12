Viel Glück hatte ein 42-jähriger rumänischer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde Waidhofen an der Thaya. Er fuhr am 29. Dezember gegen 18.15 Uhr vom Allwangspitz kommend in Richtung Allentsteig. Bei der Eisenbahnkreuzung (Thaua Alte Haltestelle) missachtete er laut Polizei das Rotlicht der Signalanlage, indem er seinen Pkw nicht vor der Haltelinie, sondern mit der Fahrzeugfront auf der Gleisanlage anhielt.

Als ein Zug Richtung Gmünd kam, versuchte der 42-Jährige, rückwärts von den Gleisen zu fahren. Das ging sich aber nicht mehr aus und der Zug stieß mit dem Pkw zusammen. Der 42-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden, an der Lok ein Kurzschluss. Sie musste abgeschleppt werden.

Der Schienenverkehr auf der Franz-Josefs-Bahn war zwischen den Bahnhöfen Allentsteig und Göpfritz an der Wild von 18.15 bis 20 Uhr unterbrochen.