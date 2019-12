Ein Pkw -Lenker fuhr gegen 5.45 Uhr aus der Parkplatz-Ausfahrt und touchierte einen auf der Bundesstraße fahrenden Pkw. Der vom Parkplatz kommende Lenker verriss sein Fahrzeug - es schleuderte in den rechten Straßengraben, wo es seitlich liegen blieb. Der zweite Pkw blieb beschädigt, aber fahrbereit auf der Bundesstraße stehen.

Bei der Alarmierung wurde von einer vermutlich eingeklemmten Person ausgegangen, was sich dann beim Eintreffen der Feuerwehr glücklicherweise als falsch herausstellte. Es befanden sich keine Personen mehr in den Fahrzeugen.

Eine Person wurde in weiterer Folge durch das Rote Kreuz Zwettl versorgt und in das Landesklinikum Zwettl gebracht. Die Aufgabe der Feuerwehren bestand in der Absicherung und Beleuchtung der Unfallstelle, der Verkehrsregelung und der Bergung des Fahrzeuges aus dem Graben.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Zwettl-Stadt mit drei Fahrzeugen und elf Mann, sowie die Feuerwehr Rudmanns mit einem Fahrzeug und sechs Mann, sowie das Rote Kreuz und die Polizei Zwettl. Um 7 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.