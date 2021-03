Ein 16-Jähriger aus der Marktgemeinde Judenau-Baumgarten, Bezirk Tulln, lenkte am 30. März gegen 18.10 Uhr sein Leichtmotorrad von Kottes/Purk kommend in Richtung Himberg. Auf Höhe der Unfallstelle in Bernhards, in einer leichten Rechtskurve, kam er, vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit, links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das ein Verkehrszeichen. Bei dem Unfall wurde der 16-Jährige unbestimmten Grades verletzt und musste mit der Rettung in das Landesklinikum Krems verbracht werden.

Am Leichtmotorrad entstand erheblicher Sachschaden. Ein durchgeführter Alkomattest verlief negativ.