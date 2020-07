Ein 93-Jähriger aus der Gemeinde Göpfritz lenkte am 7. Juli seinen Pkw von einem Grundstück auf einem Hintausweg und wollte in Richtung einer Gemeindestraße weiterfahren.

Zeitgleich fuhr eine 65-Jährige aus Göpfritz mit ihrem Fahrrad am Hintausweg in Richtung Schlossgasse. Dabei stieß sie in die Front des gerade einbiegenden Pkw. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde im Landeskrankenhaus Horn behandelt.