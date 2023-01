Unfall unter Alkoholisierung: Führerschein weg

Werbung

Im Ortsgebiet von Groß Gerungs kollidierten am Donnerstag zwei Fahrzeuge seitlich. Beteiligt waren ein Groß Gerungser und sowie eine Langschlägerin und deren Mutter.

Der Mann war auf der B 119 in Richtung Stadtzentrum unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Streifkollision mit dem entgegenkommenden Pkw kam. Anschließend touchierte der Groß Gerungser noch mit der linken Heckseite die Leitschiene und kam etwa 50 Meter nach der Unfallstelle am Fahrbahnrand zum Stehen.

Die beiden Frauen aus Langschlag wurden bei dem Unfall verletzt und nach der Erstbehandlung von den Sanitätern des Samariterbundes Groß Gerungs ins Landesklinikum Zwettl gebracht. Der Groß Gerungser erlitt laut seinen eigenen Angaben keine Verletzungen.

Bei ihm wurde nach dem Alkoholtest eine Alkoholisierung festgestellt. Die Polizei nahm ihm den Führerschein deshalb vorläufig ab. Er wurde auf der Bezirkshauptmannschaft Zwettl angezeigt.

An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall schwerere Schaden. Auch die Airbags lösten aus. Für die Fahrzeugbergung war die Feuerwehr Groß Gerungs im Einsatz.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.