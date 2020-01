Die Frau war laut Polizei am 2. Jänner mit einem 67-Jährigen in einer Garage in Reichenauerwald damit beschäftigt, ein mobiles Notstromgerät von einer landwirtschaftlichen Zugmaschine abzukoppeln. Der 67-Jährige hatte den hydraulischen Oberlenker bereits abgekoppelt und hielt ihn fest.

Währenddessen entfernte die 31-Jährige den Verriegelungssplint des rechten Unterlenkers des Anbaugerätes, als dem 67-Jährigen plötzlich der Oberlenker entglitt und gegen den Kopf der 31-Jährigen schlug. Sie erlitt durch die Wucht des Aufpralls eine Kopfverletzung und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung Langschlag in das Landesklinikum Zwettl gebracht.