Unfassbares Kinderleid Vom Stiefvater gequält, vom Onkel missbraucht

Nach Prügelattacken des Stiefvaters, kamen zwei Mädchen in die Obhut des Onkels. Der entpuppte sich dann als Sexunhold. Foto: NÖN-Symboldbild, Jutta Hahslinger

U nfassbares Leid durchlebten eine 13-Jährige und ihre Schwester (15). Nachdem sie der Stiefvater geschlagen, gequält und in den Schweinestall gesperrt hatte, kamen die Geschwister in die Obhut einer Tante. Kurzfristig der Gewalt entkommen, vergriff sich dann der Onkel sexuell an den Mädchen.

Bei der Verlesung der Anklageschrift stockt einigen Zuhörern sichtlich der Atem. Allzu unfassbar und schockierend das geschilderte Leid, das zwei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren durchleben mussten. Vom Stiefvater geschlagen und in den Schweinestall gesperrt, finden die Mädchen dann Zuflucht bei Tante und Onkel im Bezirk Zwettl. Vom Regen in die Traufe Die Kinder finden sich bei den Ersatzeltern zunächst wohl. Im März 2020 beginnt das Leid der damals 13-Jährigen erneut: Das geistig beeinträchtigte Mädchen muss über Monate sexuelle Übergriffe des Onkels über sich ergehen lassen. Das unreife Kind habe gar nicht begriffen, was da vor sich geht, führte Opferanwältin Ulrike Koller aus. Die Sexattacken endeten erst, als das Mäcchen nach dem Tod des Stiefvaters wieder zur Mutter zurückkehrte. Onkel missbrauchte auch zweite Nichte Nachdem sich das Opfer dem Zugriff des Onkels entzogen hatte, wandte sich der Sexunhold der verbliebenen Schwester zu und verging sich an ihr. Als die traumatisierte 13-Jährige bei einem Therapiegespräch von den sexuellen Übergriffen erzählte, kamen die Verbrechen des Onkels ans Tageslicht. Opferanwältin: „Beide Mädchen sind traumatisiert“ Beide Mädchen sind traumatisiert und befinden sich in psychologischer Behandlung: „Erst heute ist den Teenagern bewusst, was geschehen ist. Und sie haben erkannt, dass der Onkel ihr Leben zerstört hat“, sagte Anwältin Ulrike Koller, und sie forderte für jedes Opfer 10.000 Euro Schmerzensgeld. Sexunhold wird zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt Der 47-jährige Angeklagte zeigte sich vor Gericht geständig. Er wisse aber nicht, warum er das Vertrauen der Kinder ausgenutzt habe, erklärte er. Der bislang unbescholtene Waldviertler wurde wegen Vergewaltigung, sexuellen Missbrauchs einer psychisch beeinträchtigten Person und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses zu einer siebenjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Weiter muss er das beantragte Schmerzensgeld an die Mädchen zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.