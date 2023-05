Nahversorger im Bezirk Zwettl: Angst vor der Stromrechnung

Energiekosten, Konkurrenzkampf – als kleines Lebensmittelgeschäft oder Greißlerei sind es im Jahr 2023 viele Faktoren, die das Überleben zur besonderen Herausforderung machen. Der Wunsch nach regionalen und persönlichen Geschäften ist zwar groß in der Bevölkerung, doch letztendlich kaufen dann doch zu wenige Menschen beim Nahversorger ein, weshalb gerade im Bezirk Zwettl in den vergangenen Jahren Geschäfte zusperren mussten. Einige halten noch die Stellung, auch wenn die Zeiten alles andere als rosig sind.

„Meine Energiekosten sind von 4.000 auf 16.000 Euro gestiegen“, erzählt Werner Höfinger, der das Kaufhaus in Altmelon betreibt. „Das kann man den Kunden natürlich nicht weitergeben, sonst kommt keiner mehr“, meint er. Für so eine kleine Greißlerei macht es das besonders schwierig. Man müsse mittlerweile viel wirtschaftlicher einkaufen. „Zum Glück sind wir nicht an einen großen Konzern gebunden und kaufen eben da ein, wo es am günstigsten ist.“ So komme man momentan noch gut aus, auch weil die Kundenfrequenz gut ist. In Altmelon ist das Kaufhaus Höfinger fast konkurrenzlos. „Manche fahren vielleicht nach Groß Gerungs zum Supermarkt, aber das spüren wir jetzt nicht wirklich.“

Auf Kante genäht ist heuer der Betrieb im Nahversorger von Bad Traunstein.

„Außerordentliche Ausgaben, etwa wenn wir ein Kühlgerät ersetzen müssen, darf es nicht geben. Das können wir uns heuer nicht leisten“, berichtet Kaufhaus-Betreiberin Christina Rammel. Nudeln und Öl werden weniger gekauft Sie bemerkt auch einen Rückgang im Verkauf. Nudeln und Öl seien beispielsweise Produkte, die in Bad Traunstein weniger oft über die Kassa gehen. „Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht kaufen die Menschen gerade bei haltbaren Produkten in großen Mengen auswärts ein“, spekuliert Rammel. Auf Dauer könne es nicht so weiter gehen. „Wir boxen uns heuer noch durch. 2022 konnten wir mit einem Plus abschließen. Wenn vonseiten der Regierung aber nicht bald etwas kommt, wird es für uns irgendwann gar werden“, sagt die Kaufhaus-Betreiberin. Ihre Angst vor der Stromrechnung Ende des Jahres ist groß.

Inflation im Biobereich nur teilweise angekommen

Helga Wagesreither, Betreiberin von „Helga's Hollerbusch“ in der Zwettler Landstraße, berichtet dagegen, dass die Inflation im Bio-Lebensmittelhandel tatsächlich nur teilweise angekommen ist. Geringe Teuerung bei bio und regionalen Produkten „Die Bio-Bauern nutzen keine Kunstdünger oder teure Spritzmittel, weshalb der Preis recht stabil bleibt“, meint sie. Aufgrund von Sprit und Strom habe der Preis schon etwas angezogen, aber bei weitem nicht so stark wie bei „herkömmlichen“ Lebensmitteln. Die Nachfrage im Bio-Segment sei immer noch hoch, und so kann sich das kleine Geschäft auch mit der vielen Konkurrenz in Zwettl behaupten. Mit den Energiepreisen komme man momentan noch gut zurecht. „So ein Geschäft ist immer dem Wandel der Zeit unterlegen, und man muss sich den Gegebenheiten anpassen“, betont Wagesreither. Problem gäbe es aktuell oftmals nur bei der Verfügbarkeit der angebotenen Produkte.

Regionale Produkte sind kaum teuerer geworden

Nur bedingt teurer wurde der Einkauf auch beim „Kastl-greissler“ in Echsenbach. Betreiber Ümit Derin berichtet, dass gerade regionale Produkte kaum im Preis angezogen haben. „Honig, Fleisch oder Eier aus der Region sind tatsächlich ziemlich preisstabil. Nur das Gebäck und überregionale Produkte sind im Preis gestiegen“, erzählt der Kastlgreissler. Auch dass die Kunden mittlerweile vorsichtiger beim Einkauf sind, bestätigt Derin: „Unser Umsatz ist eigentlich ziemlich gleich geblieben, obwohl der Preis einiger Produkte doch gestiegen ist und wir folglich eigentlich mehr Umsatz machen müssten.“ Die Inflation gleiche sich also mit der Nachfrage aus.

Mit wirtschaftlichen Problemen hat der erst 2021 eröffneten „Kastlgreissler“ also nicht zu kämpfen, auch wenn der Strom teurer wurde. „Unsere Kühlgeräte brauchen schon viel Energie, und das fällt auf der Rechnung schon auf“, sagt Derin.

