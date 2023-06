Wie funktioniert ein start up?

Am vergangenen Donnerstag fand an der Wirtschafts.Akademie.Zwettl ein inspirierender Gründungsworkshop statt, der von der Bezirksstelle Zwettl und dem TIP Waldviertel der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) in Zusammenarbeit mit Peter Hahn vom riz up durchgeführt wurde. Das Ziel dieses Workshops war es, den Schülern Einblicke in die verschiedenen Aspekte und Begleitvorschriften einer Start-up-Gründung zu vermitteln.

Die Vertreter der Bezirksstelle Zwettl und des TIP Waldviertel der WKNÖ brachten den Schülern praxisnah anhand von Fallbeispielen die vielfältigen Herausforderungen und Chancen einer Unternehmensgründung nahe. Dabei wurden verschiedene Themen behandelt, darunter die Entwicklung einer Geschäftsidee, die Erstellung eines Businessplans, die Finanzierungsmöglichkeiten sowie rechtliche Aspekte wie die Wahl der Rechtsform und die Einhaltung von Begleitvorschriften.

Die Veranstaltung hat gezeigt, wie wichtig es ist, jungen Menschen frühzeitig das notwendige Wissen und die erforderlichen Fähigkeiten für eine erfolgreiche Gründung zu vermitteln.