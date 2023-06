Dank der Initiative von Schulleiterin Alexandra Jäger und Berufsorientierungskoordinatorin Maria Eckl erhielten Eltern und Schüler der Mittelschule Ottenschlag eine praktikable Hilfestellung für ihre Berufs/Ausbildungsentscheidung.

19 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stellten ihr Lehrstellenangebot in der Aula der Schule vor und boten in den Klassenräumen mit umfangreichen Ständen praxisbezogene Einblicke in die unterschiedlichen Berufssparten und Lehrberufe – auch Gewinn- und Schätzspiele führten zu spannenden Gesprächen zwischen Schülern und Ausbildungsbetrieben. Zudem konnte dieses persönliche Kennenlernen von Schülern und Unternehmen auch das Interesse am Schnuppern von jungen Menschen in den bevorstehenden Sommerferien vertiefen.

Bezirkshauptmann Markus Peham gab einen spannenden Einblick in die Lehrlingsausbildung an der Bezirkshauptmannschaft Zwettl bzw. in NÖ und betont, dass mit einer Lehre alle Berufswege offenstehen, auch jener, Bezirkshauptmann/frau zu werden.

Katharina Schwarzinger, Unternehmensjuristin der Wirtschaftskammer Zwettl, war zu einem Berufsinformationsvortrag eingeladen, bei dem sie die Vielfalt der Ausbildungs- und Unterstützungsmöglichkeiten auf dem Weg zur Fachkraft präsentierte. Sie betont, dass ein sichtbarer Erfolg im Beruf, wie beispielsweise ein schön ausgemaltes Wohnzimmer, langfristig Freude an der Arbeit schenkt. Freiheit und Vertrauen von Eltern in auch einen völlig untypischen Ausbildungsweg ihrer Kinder sind maßgeblich dafür, dass junge Menschen sich selbst und ihren zu ihnen passenden Arbeitsplatz finden können.