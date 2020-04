Nach dem exklusiven NÖN-Bericht der Vorwoche, in dem ein Urlaubspaar von ihrer Heimreise inmitten der Coronakrise berichtet hatte, meldete sich Gerhard Weichselbaum aus Kleinmeinharts. Er war mit Gattin Manuela in Punta Cana (Dominikanische Republik) gestrandet. Mit der Hilfe des Reisebüros Kerschbaum gelang die beschwerliche Heimreise. Ein Erlebnisbericht:

Virus erwischte Paar eiskalt

Am 8. März 2020 flogen wir von München aus per Direktflug nach Punta Cana. Die ersten Tage vergingen wie im Flug. Doch dann plötzlich verunsichernde Nachrichten von Zuhause: Urlauber werden gebeten, ihre Heimreise so bald wie möglich anzutreten, Chaos und Hamsterkäufe in den Geschäften.

In solch einer Situation hilft es, wenn jemand nur sagt: „Haltet durch, wir holen euch da raus!“ Gerhard Weichselbaum

Nach der ersten Woche kam plötzlich ein Brief vom Hotel. Die Gäste werden aufgefordert, sich um Rückflüge zu kümmern und unverzüglich in ihre Heimatländer zurückzukehren. Reiseleiter waren plötzlich nicht mehr erreichbar, es war die Rede von Hotel- und Flughafenschließungen. Am 21. März war es soweit, auch unser Hotel wurde geschlossen. Der Reiseleiter hatte weder Hotel noch Flug für uns. Jetzt hieß es warten.

Wir saßen acht Stunden mit unserem Gepäck vor dem Hotel, bis uns endlich ein Bus ins Ungewisse abholte. Wir waren verzweifelt.

Reisebüro vermittelte

Doch drei Stunden später saßen wir im Flieger. Was war passiert? Bereits am Tag des ersten Briefes vom Hotel erkundigte sich das Reisebüro in Zwettl nach unserer Lage. Eine Mitarbeiterin gab mir ihre Telefonnummer, so konnten wir uns die ganze Woche mit ihr über den Lauf der Dinge austauschen und Informationen bekommen, die es vor Ort nicht gab.

Wir telefonierten mit dem Reisebüro wegen der angespannten Lage. Sie wussten, dass am Abend ein Rückholflug nach Deutschland ging. Aber wir waren nicht dabei.

Der Reiseleiter vor Ort meinte nur, dass er zur Zeit keinen Flug für uns habe.

In Österreich war es bereits 23 Uhr, aber im Zwettler Reisebüro herrschte wohl noch reges Treiben. Denn wir saßen kaum im Bus, als mich plötzlich der Reiseleiter anrief und sagte: „Raus aus dem Bus, rein ins nächste Taxi und ab zum Flughafen!“

Erleichterung bei Landung war groß

Plötzlich ging alles ganz schnell. Wir liefen zum Schalter der deutschen Botschaft, füllten ein Formular aus und liefen weiter zur Gepäckaufgabe. Kurz darauf saßen wir im Flugzeug und die Erleichterung, als wir in München landeten, war bei allen Passagieren groß. Auch am Heimweg meldete sich das Team vom Reisebüro wieder um zu fragen, ob alles gut gegangen war. Ich weiß nicht wie viele Hebel sie in Gang setzen mussten, damit wir so schnell nach Hause gekommen sind, aber anscheinend waren es die richtigen. Was das Team des Reisebüros für uns getan hat, ist in keinem All-Inclusive-Paket enthalten und ging weit über den normalen Service eines Reisebüros hinaus.