Vorwiegend mussten überflutete Keller ausgepumpt werden.

Die extrem starken Niederschläge haben nicht nur im gesamten Waldviertel ihre Spuren hinterlassen – von Zwettl über Sallingstadt, Echsenbach, Friedersbach, Rappottenstein bis nach Schwarzenau wurden Feuerwehreinsätze verzeichnet.

Alleine die Feuerwehr Zwettl-Stadt brachte es zwischen 17.23 und 18.35 Uhr auf sechs Unwettereinsätze, die 28 Mitglieder abgearbeitet haben. Ein umgeknickter Baum musste von B 36 bei Böhmhöf entfernt werden. Gepumpt wurde am Almweg, in der Syrnauer- und in der Kremserstraße. Auf der Zwettler Umfahrung waren die Floriani mit der Straßenmeisterei im Einsatz, um den Erdrutsch zu beseitigen. Hier befand sich ein Teil der Böschung auf der Fahrbahn. Auch ein Parkplatz eines Geschäftes im Einkaufszentrum stand unter Wasser.

In Schwarzenau ließen die sintflutartige Regenfälle Gräben und Bäche übergehen. Verklausungen wurden bei mehreren Straßenabschnitten in Schwarzenau und Hausbach verzeichnet.

Die Feuerwehr Schwarzenau ging um 18.15 Uhr erstmals in Einsatz. Drei Gruppen arbeiteten bis 21.30 Uhr gleichzeitig. In der Kirchgasse stand der Keller eines Einfamilienhauses unter Wasser, ebenfalls in der Wiesengasse. In Hausbach musste ein noch nicht fertig montierter Swimmingpool, der durch die Wassermassen unterschwemmt worden ist, aus der betonierten Grube mit dem Ladekran gehoben werden. Der Schlamm und das Wasser drohten in das Wohnhaus zu gelangen. Weiters behinderte ein Baum die Zufahrt von Schwarzenau nach Hausbach über die L8104. Auf dieser Straße blieb außerdem ein BMW im Schlamm stecken und musste von der Feuerwehr befreit werden.

In Hausbach standen noch weitere Auspumparbeiten an, der Ganz-Bach konnte die Wassermassen nicht mehr aufnehmen und setzte weite Straßenteile unter Wasser. Außerdem mussten sechs Kanaldeckeln wieder auf die Schächte platziert werden, um keine weiteren Unfälle zu vermeiden.