Die Ehrungen reichten von der Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung, über das bronzene Leistungsabzeichen bis hin zu den Goldmedaillengewinnern bei Landeslehrlingswettbewerben sowie einem Sieger eines Bundeslehrlingswettbewerbes (siehe Infos unten).

Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner war sichtlich stolz: „Die große Anzahl der Besucher sowie der Ehrengäste zeigt den hohen Stellenwert der Lehrlings- und Fachkräfteausbildung in der Region.“ Derzeit werden in rund 170 Ausbildungsbetrieben das Wissen und die Erfahrung an über 540 Lehrlinge weitergegeben.