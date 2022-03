Zwettler Singkreis gratuliert Bürgermeister LAbg. Mold

Werbung

Am Montag, dem 21. März, gratulierte der älteste und traditionsreichste Stadtchor unter der Leitung von Ottilie Tomaschek in seinem Probenlokal im Pfarrsaal dem Herrn Bürgermeister zum 60. Geburtstag. Obfrau Berta Kolm und Obfrau-Stellvertreter Franz Eichinger fanden passende Worte zu diesem festlichen Anlass, und der Singkreis erfreute den Jubilar mit einigen Kostproben seines musikalischen Könnens.

Coronabedingt besteht der Chor derzeit nur aus 20 „aktiven“ Mitgliedern, die sich wöchentlich um 19.30 Uhr zu den Proben treffen; nach dem Abklingen der Pandemie wird diese Zahl voraussichtlich wieder höher sein. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind jederzeit herzlich willkommen.

Die Wurzeln des Zwettler Singkreises reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zum „Zwettler Männer-Gesangsverein“ zurück. Später als Teil des „Zwettler Musikvereins“ ein gemischter Chor, besteht dieser eigenständig seit 1960, ehemals unter dem Namen „Zwettler Gesangsverein“ und seit 1988 als „Zwettler Singkreis“.

Als derzeit dreistimmiger gemischter Chor hat er seine Schwerpunkte in der musikalischen Umrahmung von Festen und Feiern, in der Gestaltung von Gottesdiensten sowie in Konzerten und Liederabenden. Zu seiner Tätigkeit gehören auch regelmäßige Auftritte beim Zwettler Advent und in den Seniorenheimen, ebenso die Beteiligung an verschiedenen Projektchören. Der Zwettler Singkreis freut sich, auch in Zukunft seinen Beitrag zum Musikleben unserer Stadt zu leisten.

