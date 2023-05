Pensionsparty für Irene Schneider

Die Pensionierung ist ein großer Meilenstein im Erwachsenenleben. Für Mitarbeiter und für das Unternehmen ist der Pensionsantritt ein entscheidender Moment. Irene Schneider, Verwaltungsleiterin bei MP2 IT-Solutions, stand dieser Moment nun bevor. Mit Ende April trat sie in die wohlverdiente Pension.

Fünfzehn Jahre lang war Irene Schneider als Verwaltungsleiterin beim IT-Unternehmen tätig und hatte damit eine Schlüsselposition inne. Sie hat das Unternehmen wachsen sehen und kennt die Strukturen und Geschichte. Ihre Verantwortungsgebiete haben sich im Laufe der Zeit durch die Digitalisierung, technologische Entwicklungen und durch das Unternehmenswachstum von MP2 IT-Solutions verändert. Nun hat sie die Leitung des Verwaltungsteams an Lisa-Maria Summerer übergeben.

Für Schneider ist es allerdings kein großer Abschied, denn sie bleibt in Teilzeit dem Unternehmen MP2 IT-Solutions erhalten und unterstützt mit ihrer Expertise und Erfahrung. Gefeiert wurde dieser Meilenstein mit einer Pensionsparty in der ‚MP2 Innovation Lounge‘ in Wien, wo das gesamte MP2-Team das Engagement und die Leistungen ihrer Kollegin würdigten.

