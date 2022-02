Erfolgreicher Einstand der Kammerbühne Ottenschlag

In der neuen Waldviertler Kammerbühne wurde Ende Jänner die erste Produktion erfolgreich abgeschlossen. Zu sehen war die Boulevardkomödie „Das perfekte Desaster Dinner“ von Michael Niavarani. Insgesamt 14 Aufführungen inszenierte Regisseur Daniel Pascal.

Das sechsköpfige Ensemble sorgte – auch mit der turbulenten Handlung – für viele Lacher im Publikum, das auch vom Ambiente der Kammerbühne sehr angetan war. Mehr als 1.000 Zuschauer sahen das Stück, was einer Auslastung von 60 Prozent entspricht.

Obmann und Theater-Intendant Michael Mittermeir, der selbst eine Hauptrolle spielte, konnte mit dem Start sehr zufrieden sein: „Diese Komödie war ein Riesenerfolg. Es gab nur hervorragende Kritiken und Begeisterung von den Zuschauern, aber auch von Journalisten und Theaterschaffenden, wie etwa von Schauspielerin Ulli Fessl oder Intendant Marcus Strahl.“

Abwechslungsreiches Programm im Februar

Mit einem äußerst bunten Programm will die Kammerbühne in den nächsten Wochen weiter Fahrt aufnehmen. Schon diesen Freitag präsentieren Ulrike Gaderer und Herbert Steininger aus Groß Gerungs ihre HD-Audiovision „Die Donau – 3.206 km mit dem Fahrrad“. Sie zeigen dabei Etappen des Radweges und die Landschaften und Orte entlang der Donau vom Ursprung bis ins Schwarze Meer. Ein besonderer Leckerbissen ist am Samstag das Konzert „Back in time“ der OldSchoolBasterds. Die populäre Vintage-Band entführt die Zuhörer in die Musik der 50er-Jahre.

Auch die Kinder dürfen sich über eine Vorstellung am Sonntag freuen: Für den lustig-verrückten musikalischen Kinderkrimi ab 5 Jahren „In 80 Tagen um die Welt“ mit Ursula Bleyer und Peter Scheibenreif als Schneck & Co. dient der legendäre Roman von Jules Verne als Reiseführer, und die beiden Abenteurer lassen dabei kein Verkehrsmittel aus.

Weiter geht’s am 18. Februar mit dem Stück „Heute Abend: Lola Blau“. Tags darauf greifen „die Wunderknaben“ (Philipp Ganglberger & Wolfgang Moser) in der „untypischsten Zaubershow Österreichs“ tief in ihre Trickkiste, ehe am 20. Februar die „Kaffeehausg’schichten“ von Karl Farkas und Ernst Waldbrunn zu sehen sind.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden