Kino-Frühstück: Bollywood im Schloss Rosenau

Noch ein Film im Kinosaal des Hotels „Die Residenz“ in Schloß Rosenau, doch ein ganz anderes Genre als am vorigen Sonntag.

Margit Zulehner zeigte an diesem Sonntag den Streifen „PK – Andere Sterne, Andere Sitten“, den mit großem Abstand erfolgreichsten Bollywood-Film aller Zeiten, mit einem Einspielergebnis von mehr als 100 Millionen Dollar weltweit.

Das Komödien-Filmdrama wurde 2014 in der Originalsprache Hindi in Mumbai, früher Bombay, produziert. Bollywood, die Bezeichnung für den Sitz der indischen Filmindustrie, entstand aus Bombay und Hollywood, dem Namen jenes Stadtteils von Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien, wo sich die westliche Filmwelt trifft. „PK“, so der Titel der deutschen Synchronfassung des genannten Films, ist seit 2015 auf dem internationalen Markt.

Indische Filmhits sind extrem familientauglich

Die meisten indischen Filmhits sind familientauglich und dauern bis zu vier Stunden. PK kommt mit 155 Minuten Spieldauer aus. Er entspricht allerdings mit dem fremdartigen Klang der Musik, dem Gesang in Hindi und den üppigen Tanzszenen in bunten Gewändern so mancher Voreingenommenheit des europäischen Zuschauers.

Der Alien PK strandet in diesem Filmstreifen nackt auf der Erde, nur sein Amulett blinkt auf seiner Brust. Der erste Mann, dem er auf unserem Planeten begegnet, stiehlt dem Außerirdischen sein Amulett, praktisch die Fernbedienung für das Raumschiff des Gestrandeten, und läuft dem vorbeifahrenden Zug nach. PK versteht die Sprache nicht, denn auf seinem Stern erfolgte die Kommunikation durch Gedankenlesen. Aber wenn er die Hand eines Menschen lang genug hält, kann dessen Sprache auf ihn übertragen werden. In seiner Not sammelt er „Bildchen“ von Mahatma Gandhi – also Indische Rupien –, die er gegen Essen eintauschen kann. Erst als er die Fernsehreporterin Jaggu trifft, nimmt sein Schicksal eine für ihn günstigere Wendung. Die Zuseher in der „Residenz“ genossen jedenfalls die Vorführung.

„Die Residenz“ bietet im Rahmen des Kinofrühstücks noch an den Sonntagen bis einschließlich 3. April Filme an, darunter unter anderem auch kurze und humorvolle Komödien aus Belgien und Frankreich.

