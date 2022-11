Zwettler Wohnzimmer: Private Einblicke gewährt

Der Verein „Kulturzwickl Zwettl“ hat sich an ein für Zwettl völlig neues Veranstaltungsformat gewagt und lud am 5. November erstmals in sein gemütliches Wohnzimmer auf der Stadtsaal-Bühne ein – und die Premiere ist, um das Fazit vorwegzunehmen, vollends gelungen.

Premieren-Gäste waren Bürgermeister Franz Mold und Brauerei-Chef Karl Schwarz, die Tom Weiss („Adler und Wald“), der sich als exzellenter Moderator entpuppte, Rede und Antwort standen. An diesem Abend konnte man sie, abseits ihres beruflichen Erfolges, von einer persönlicheren Seite kennenlernen, einer Seite, die sonst vielleicht nur Freunden und Familie vorbehalten bleibt. So erfuhr das Publikum etwa, warum Franz Mold nie ministriert hat, obwohl er jetzt „schwarze Messen“ liest, und Karl Schwarz verriet zum Beispiel, warum er eine besondere Beziehung zum Kilimandscharo hat. Dazu hatten die beiden Zwettler Persönlichkeiten auch Bilder aus ihren privaten Fotoalben mitgebracht.

Die „Wohnzimmer-Band“ – Alex Tod, Edwin Kainz und Florian Weiß – lockerte den Talk auf, spielte Lieblingslieder der Gäste (u. a. eine fulminante Version von „Bohemian Rhapsody“ von „Queen“) und zum krönenden Abschluss eine Neuinterpretation des Zwettl-Songs „Das alles ist Zwettl“. Zwischendurch wurde auch ein amüsantes Kurz-Video einer von Franz Fischer und Kulturzwickl-Obmann Gerhard Uitz durchgeführten Straßenumfrage a la Ö3-Mikromann eingespielt.

Zum Abschluss gab es noch ein kleines Spiel – Mold und Schwarz mussten Begriffe umschreiben bzw. diese erraten, ihr Punktestand wurde dann samt Erinnerungsfoto auf der „Wall of Fame“ verewigt. Die nächsten Gäste, die im Kulturzwickl-Wohnzimmer im Februar erwartet werden, werden sich dann mit ihnen messen.

Es war ein kurzweiliger, unterhaltsamer Abend mit einem interessanten Frage-Antwort-Spiel und guter Musik, eine „runde Sache“ sozusagen, und sowohl die Gäste als auch das Publikum waren vom Veranstaltungskonzept angetan.

