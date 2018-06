Alle Veranstaltungen im Bezirk Zwettl.

MARTINSBERG: „Draufschaun - Dreinschaun“, so lautet der Titel des heurigen Projektes der Musikschule Martinsberg im Rahmen des Waldviertel Festival 2018 gemeinsam mit den örtlichen Vereinen und Schulen. Viele lustige, historische und originelle Fotos sind ausgesucht worden, die bei den zwei Aufführungen an die Wand im Martinssaal projiziert werden. Überraschungen sind garantiert bei den Vorführungen am Freitag, 8. Juni um 18 Uhr und am Sonntag, 10. Juni um 15 Uhr im Martinssaal in Martinsberg. Foto: privat

| privat