Ottenschlag: Pfarrer wird Floriani

Die Verbundenheit mit Ottenschlag ist bei Pfarrer Andreas Hofmann laut eigenen Worten groß. So groß, dass er jetzt auch die Feuerwehruniform überstreift.

Bei der Florianimesse in Ottenschlag wurde der Feuerwehrkurat in spe bereits feierlich angelobt. Daneben wurden bei der Feier Michael Ludwig und Mickel Janek in den aktiven Stand angelobt. Auch Auszeichnungen wurden verliehen. Kurt Schrammel jun. erhielt etwa die Tierrettungsmedaille des Wiener Tierschutzvereins. Thomas Fichtinger wurde der Dienstgrad „Bezirkssachbearbeiter Schadstoff“ verliehen. Nach dem Versprechen der Feuerwehrjugend wurden an Janick Hackl, Justin Hackl, Marvin Mosgöller und Xaver Siegl Wissenstest-Abzeichen verliehen.

Erfreuliche Nachrichten gab es auch von Kommandant Elmar Ruth. Im heurigen Jahr habe man bereits sieben neue Mitglieder zu verzeichnen. Mit mittlerweile 118 Floriani sei die Feuerwehr Ottenschlag damit die mannschaftsstärkste im Bezirk Zwettl.

Elmar Ruth und Bürgermeister Paul Kirchberger übernahmen gemeinsam die Kranzniederlegung zum Gedenken an die verstorbenen Kameraden. Die Trachtenkapelle Ottenschlag umrahmte die Florianifeier in gewohnter, ausgezeichneter Weise.

