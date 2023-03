Gutenbrunner von Botschafterin ausgezeichnet

Wer kennt sie nicht? Christl und August Marschall sind nicht nur ein tolles Wirtepaar, sondern darüber hinaus auch mithauptverantwortlich für den Langlaufsport in Gutenbrunn. „Über 60 Kilometer bestens gespurte Loipen führen durch unsere malerische Gegend“, freut sich August Marschall, dem nun eine besondere Auszeichnung zuteil wurde: Die finnische Botschaft zeichnete ihn für seine Verdienste aus.

Warum? Weil er seit 1978 jährlich zahlreiche Kinder des finnischen Schulvereins des 1. Wiener Bezirks betreut und ihnen auch in Österreich die Möglichkeit zur Sportausübung gibt. Das Langlaufen ist in Finnland schließlich Nationalsport.

Marschall erhielt aus den Händen von Torsten Selleny und Alexander Legad eine Ehrenurkunde der finnischen Botschafterin Pirkko Hämäläinen. „Wir bedanken uns im Namen unserer Botschafterin dafür, dass du stets rund 30 Kinder unseres finnischen Schulvereins in eurem wunderschönen Gutenbrunn so toll betreust und begleitest“, betonten Torsten Selleny und Alexander Legad bei einer kleinen Feier. Der finnische Schulverein ist für Kinder von Diplomaten und Angehörigen der finnischen Botschaft zuständig, die in Wien wohnen.

