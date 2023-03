Berufstitel-Verleihung in Schweiggers: Renate Schröfl wurde Schulrätin

Der Abteilungsleiter der Bildungsregion 1, Alfred Grünstäudl, betonte in seiner Rede, dass eine derartige Auszeichnung jenen Lehrerpersönlichkeiten verliehen wird, die sich in ihrem Beruf über das normale Maß hinaus engagieren. Renate Schröfl zeichne eine hohe Fortbildungsbereitschaft aus und sie verstehe es in besonderer Weise, ihre Schüler für das Lernen zu begeistern. Ihre moderne Unterrichtsgestaltung wecke große Lernfreude und Motivation bei den Schülern.

Für Direktor Bernhard Bachofner und Bürgermeister Josef Schaden stellt die Berufstitelverleihung für Schröfl auch eine hohe Auszeichnung für die Gemeinde und die Volksschule Schweiggers selbst dar.

Die Schüler ihrer Klasse sowie die gesamte Kollegenschaft überbrachten die besten Glückwünsche und umrahmten die Feier mit Gesangseinlagen und lustigen Beiträgen.

