Zu Ehren der Blutspender in Zwettl

Im Stadtsaal Zwettl wurde zur großen Ehrungsfeier geladen. Die Helden der Stunde: Die vielen tatkräftigen Blutspender im Bezirk, die mit teils über 100 Spenden seit Jahren Leben retten. Insgesamt 61 Personen wurden geehrt und mit Verdienstmedaillen in Bronze, Silber oder Gold samt Urkunde bedacht.

Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiterin Andrea Wiesmüller konnte zur Feier Bürgermeister Franz Mold, den stellvertretenden Generalsekretär Peter Kaiser, Viertelsvertreter Klaus Rosenmayr, Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier, Lagerhaus-Obmann Erich Fuchs mit den Geschäftsführern Wolfgang Häusler und Norbert Müller und Rot-Kreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott begrüßen.

Franz Mold betonte, Blut könne nicht chemisch hergestellt werden. Daher sei es wichtig, dass viele bereit sind zu spenden, um damit anderen Menschen das Leben zu retten. Bei einer Operation können bis zu 50 Blutkonserven notwendig sein, und jeder von uns könne in diese Situation kommen.

Manfred Ehrgott freute sich, dass der Bezirk Zwettl beim Blutspenden hervorsticht, denn mehr als 10 Prozent der Bevölkerung sind bereit dazu. Dies sei nur möglich, weil so viele Freiwillige an der Organisation beteiligt sind. Auch Viertelsvertreter Klaus Rosenmayr hob die Spendenwilligkeit des Waldviertels, besonders den Bezirk Zwettl, hervor. „ Blut ist der Saft des Lebens“, und wir müssen über Reserven dankbar sein.

Peter Kaiser stellte zudem fest, dass es eine der ersten Ehrungen nach der Pandemie sei. „In den Krankenhäusern werden Operationen nachgeholt, und daher ist dringend Bedarf an Blut gegeben. Das Rote Kreuz ist neutral, unabhängig und unparteiisch und steht auch derzeit im Einsatzgebiet in der Ukraine, um dort den Menschen Hoffnung und Zuversicht zu geben“, erklärte Kaiser.

Erich Fuchs erwähnte die gute Zusammenarbeit des Lagerhauses Zwettl mit dem Roten Kreuz in der Pandemie: „Auch wir unterstützen gerne diese Organisation mit den Räumlichkeiten für die Blutspendeaktionen.“ Fuchs und die beiden Geschäftsführer Wolfgang Häusler und Norbert Müller übergaben bei dieser Gelegenheit an das Rote Kreuz Zwettl einen Scheck in der Höhe von 500 Euro.

