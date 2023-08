Schönbach führt Kinder spielerisch in klimafitte Zukunft

Zu diesem „Kinder midanaunda“-Klimafest lud die Gemeinde Schönbach in Zusammenarbeit mit dem Verein „olle midanaund“ zur Förderung der Gesundheitskultur am 30. Juli. Das Motto war, alle gemeinsam spielerisch und neugierig in eine klimafitte Zukunft zu führen. Leider waren die Voraussetzungen durch den starken Regen am Morgen schwierig, doch es konnte schließlich bei gutem Wetter das komplette Programm durchgeführt werden.

Kinderyoga und Trommeln gab es am Vormittag und am Nachmittag, dazu Workshops zu den Themen Nachhaltigkeit und „Slow Fashion“ über die Problematik schnell entsorgter Kleidung mit Anleitung, wie man Kleidungsstücke repariert, sowie Ernährungsexperimente zum Thema ökologischer Fußabdruck von Nahrungsmitteln. Gut angekommen ist das Heuballenpressen und vor allem das Bauen von Vogelbrutkästen. Abgeschlossen wurde die Veranstaltung mit einem Konzert von Regina Baumgartner im Klosterhof mit Songs zu den Themen Umweltschutz, gesunde Ernährung und Tierwohl.