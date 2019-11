Ein Wechsel erfolgte bei der Generalversammlung des Vereines „Die Bäuerinnen des Bezirkes Zwettl“ am 13. November im Waldland Oberwaltenreith. Renate Braunsteiner aus Loschberg wurde einstimmig von den Delegierten des Bezirkes neu gewählt.

Ihre Vorgängerin Elisabeth Steiniger gab einen Überblick über ihre Laufbahn: „Bereits vor 25 Jahren begann meine Arbeit als stellvertretende Gebietsbäuerin, es folgten zehn Jahre Gebietsbäuerin und zehn Jahre Bezirksbäuerin.“ Sie war bei vielen Veranstaltungen mit dabei, darunter beim Sockenball in den Orten Waldhausen, Marbach, Zwettl und Niederneustift, das nachhaltige Frühstück in der Lagerhaustaverne und Singgruppentreffen. Die Bäuerinnen waren auch eingebunden bei der Fusion der Kammer und bei der Planung des neuen Kammergebäudes in Zwettl. „In den letzten fünf Jahren konnten wir 40 Jahre Arbeitsgemeinschaft mit den Bäuerinnen Chor in Edelhof feiern, einen Exkursionsführer erarbeiten, es folgte ein Fotoshooting in Edelhof und Mitarbeit beim Bauernbundball in Wien“, erklärte Steininger.

Kammerobmann Dietmar Hipp leitete die Neuwahl, bei der folgende Personen gewählt wurden: Bezirksbäuerin Renate Braunsteiner aus Loschberg, Schriftführerin Martina Glasner aus Teichmanns, Kassiererin Marianne Scharitzer aus Niederstrahlbach, Rechnungsprüferin Elisabeth Steininger aus Gerotten und Renate Fichtinger aus Oberrosenauerwald und Pressereferentin Andrea Rameder aus Reitzendorf. Grußworte kamen von Bundesrätin Andrea Wagner, die der ausscheidenden Bezirksbäuerin Elisabeth Steininger für die gute Zusammenarbeit und ihren persönlichen Einsatz dankte. Wagner wünschte dem neuen Bezirksteam für die Zukunft alles Gute. Sie erwähnte auch das 12-Punkte-Programm für den ländlichen Raum von der Landeslandwirtschaftskammer, den Zusammenhalt innerhalb der Landwirtschaft und die klare Regelung der Herkunftskennzeichnung.

Die neugewählte Bezirksbäuerin Renate Braunsteiner stellte sich persönlich vor, dankte für das Vertrauen und meinte, ihr sei die große Verantwortung bewusst, die sie übernimmt. Heitere Texte wurden von Martina Ottendorfer aus Oberrabenthan gelesen. Zur Überraschung aller Anwesenden gab die ausgeschiedene Bezirksbäuerin Elisabeth Steininger mit ihrer Steirischen, begleitet von Tochter Marlene auf der Gitarre, einige Musikstücke zum Besten, die ihnen begeisterten Applaus einbrachten.