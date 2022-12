Allentsteiger Bürger protestieren

Werbung

Der Verkauf des „Generalsparks“ durch die Republik Österreich und die Kaufabsicht der Stadtgemeinde erregt die Gemüter einiger Bürger aus der Stadt, die letzte Woche bei der Gemeinderatssitzung ihre Sorgen über die künftige Nutzung des „Generalsparks“ vorbringen durften.

Der „Generalspark“ liegt im Zwickel zwischen Wienerstraße und Wurmbacher Allee. Foto: Grafik: StadtgemeindeAllentsteig

„Am liebsten wäre mir, wenn das Bundesheer das Grundstück behält und es bliebe alles, so wie es ist“, sagte Felix Koller zur NÖN. Er und rund 20 weitere Mitstreiter setzen sich aktiv gegen eine mögliche Bebauung des „Generalsparks“ ein, der zwar zum TÜPl gehört, aber für die Bevölkerung zugänglich ist.

Dieser, im Eigentum der Republik Österreich, ist nun öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben. Die Stadt Allentsteig hat in dieser Gemeinderatssitzung mehrheitlich abgestimmt, ein Kaufangebot dafür zu legen, um künftige Reserven für Baugrundstücke zu haben (siehe Interview links). Denn auf dem 8,4 Hektar großen Wald und Wiesengrundstück sind 3,2 Hektar als Bauland Sondergebiet ausgewiesen.

„Wir sind nicht damit einverstanden, den Generalspark zu verbauen, das gilt auch für das Waldgrundstück in der Preuschenstraße“, so Felix Koller, der darauf hinweist, diese Aktion im Gemeinderat habe ausschließlich dem „Generalspark“ gegolten. „Grundsätzlich habe ich persönlich nichts dagegen, dass Allentsteig den Generalspark kauft, aber die Charakteristik und der Park als Erholungsgebiet für die Leute sollen erhalten bleiben.“ Kollers Sorge ist nicht nur die Verbauung des aktuell gewidmeten Bauland Sondergebietes: „Es geht auch um die restlichen Flächen. Wir befürchten, dass es die Gemeinde zum Bauland umwidmen könnte“, so Koller.

In der Ausschreibung der Liegenschaft auf www.bundesheer.at wird auf die Nähe des Generalsparks zum Natura 2000-Vogelschutzgebiet und das Vorkommen des streng geschützten Schmetterlings „Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling“ hingewiesen. Für Koller eine klare Sache: „Wenn man sich die Verkaufsmappe durchliest, dann ist es ja klar, dass es da große Naturschutzauflagen gibt und der Park als Bauland gar nicht genützt werden kann.“

Egal, wer den Zuschlag zum Grundstück bekäme, Koller und die Bürgerbewegung wollen sich weiter für den Erhalt des „Generalsparks“, so wie er jetzt ist, stark machen. Koller: „Ich begrüße diesen Verkauf nicht, aber persönlich meine ich, dass die Gemeinde ein Angebot stellen und sich bemühen sollte, den Zuschlag zu bekommen.“

