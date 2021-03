Die Stadtgemeinde investiert 2021 in den Wegebau: 170.000 Euro fließen in Sanierungsarbeiten in Rudmanns und Guttenbrunn, Uttissenbach, Hörweix und Rieggers sowie in Stift Zwettl bei der Zufahrt zum Deckerhaus.

Darüber hinaus soll in Großglobnitz eine Haltestelle entlang der B36 im Bereich Abzweizgung zum Sportplatz entstehen. In Zwettl soll wie bereits berichtet an der Ortseinfahrt Weitraer Straße eine Busbucht mit Nebenanlagen entstehen. Außerdem soll dort auf Höhe der bestehenden Fußgängerquerungshilfe Sonnleitenstraße - Höhenstraße ein Fahrbahnteiler errichtet werden, um für die Fußgänger ein sicheres Überqueren der Straße zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang werden auch östlich der Kreuzung mit der Südhangstraße vier bis fünf neue Längsparkplätze entstehen, heißt es seitens der ÖVP. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 80.000 Euro.

Im Zuge der Errichtung der Begegnungszone werden im oberen Bereich des Dreifaltigkeitsplatzes Fahrradabstellplätze für 14 Fahrräder plus zwei Stromsäulen (pro Säule vier Anschlüsse) zum Aufladen von e-Bikes geschaffen.