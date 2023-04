Gefährliche Kurve in Grafenschlag wird entschärft

Zur Erhöhung der Sicherheit der Schüler der Volksschule wird in Kürze die Straße im Bereich des Caritas--Heimes verbreitert.

„Wir haben das dafür erforderliche Grundstück von einem Anrainer bekommen. Jetzt können wir die Kurve entschärfen und damit eine bessere Einsicht für die Straßenbenützer in diesem Bereich schaffen. Uns ist einfach wichtig, unsere Kinder zu schützen“, betont Bürgermeister Franz Heiderer.

Auch für die Kindergartenkinder wird es in den Sommerferien eine Änderung geben. „Der Kindergarten bleibt nur mehr in der fünften Ferienwoche geschlossen, damit die Reinigungsarbeiten durchgeführt werden können“, gibt Heiderer bekannt. Bisher war der Kindergarten immer drei Wochen geschlossen.

Damit die Jugend des Sportvereines Rappottenstein auch während der Umbauarbeiten am Sportplatz in Rappottenstein ihre Matches austragen können, wird der Sportplatz von Grafenschlag kostenlos zur Verfügung gestellt. „Die Jugend spielt bis zum Abschluss der Arbeiten in Rappottenstein bei uns. Das freut uns, wenn wir aushelfen können“, erklärt der Bürgermeister.

Für die Landjugend von Grafenschlag wird es jetzt schön langsam ernst. Am 25. Juni wird das neue Landjugendgebäude (die NÖN berichtete) offiziell eröffnet. Bis dahin muss nur noch die Fassade des neuen Gebäudes fertiggestellt werden.

