Die Landesstraße L 7177 wird im Bereich „Lohn- Mühle“ im Gemeindegebiet von Schönbach verkehrssicherer ausgebaut. Am 28. Juni nahm Landesrat Ludwig Schleritzko den Baubeginn vor.

„Um schnell und vor allem sicher von A nach B zu kommen, braucht es immer wieder Investitionen in unsere fast 14.000 Kilometer an Landesstraßen. Auch hier im Bezirk Zwettl investieren wir deshalb in die In frastruktur, damit die Verkehrsteilnehmer möglichst unfallfrei ans Ziel kommen“, so Schleritzko.

Die zu geringe Breite der Straße von lediglich 3,5 m führte im Winter immer wieder zu Problemen beim Begegnungsverkehr (Schulbus, Milchtank…) und im Winterdienst. Aus diesen Gründen hat sich der NÖ Straßendienst für eine Sanierung dieses ca. 1.350 m langen, sehr kurvigen und steilen Straßenstückes entschlossen.

Die Fahrbahn wird entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und örtlichen Verhältnissen auf fünf Meter verbreitert, Kurven werden leicht begradigt, um eine schönere Linienführung zu erhalten. Außerdem wird das Entwässerungssystem neu errichtet und auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Die Bauarbeiten werden von der Straßenmeisterei Groß Gerungs in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region von Anfang Juli bis Ende September durchgeführt. Die Gesamtkosten von rund 230.000 werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.