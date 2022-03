Sperren in der Innenstadt Zwettl

In der Zwettler Innenstadt steht bald wieder eine große Baustelle an. Vom 21. März bis zum 8. Mai werden im Bereich Dreifaltigkeits- und Sparkassenplatz sowie in der Hamerlingstraße die Straßen und Wege wiederhergestellt. Schlechte Nachricht für Autofahrer: Umleitungen müssen eingerichtet werden.

So wird das Vorhaben der Stadtgemeinde auf drei Bauphasen aufgeteilt. Während der Verkehr in der zweiten Phase (voraussichtlich 11. bis 18. April) relativ normal passieren kann, wird der Bereich in den Phasen eins und drei zu großen Teilen für den Verkehr abgesperrt (siehe Grafiken). Die größten Einschränkungen sind für die dritte Phase angekündigt. In diesem Zeitraum sollen auch die Stadtbushaltestellen „Neuer Markt“, „Klosterstraße-Kesselbodengasse“ und „Klosterstraße“ aufgelassen werden.

„Der Zugang zu Geschäften und Lokalen für Fußgänger wird in allen Bauphasen aber grundsätzlich jederzeit möglich sein“, betont Bauamtsmitarbeiter Michael Tüchler.

Knödelsdorfer: „Parkplätze am Parkdeck nützen.“

Stadtrat Gerald Knödlstorfer streicht zudem die Möglichkeit des Parkdecks hervor, von dem aus die Innenstadt fix zu erreichen ist. Mit der Fertigstellung rechnet die Gemeinde mit der ersten Maiwoche. „Wir peilen als Fertigstellungsdatum spätestens den Muttertag am 8.Mai an“, erklärt Bürgermeister Franz Mold.

Die Arbeiten stellen einen weiteren Schritt zur Neugestaltung der Innenstadt dar. Nachdem in diesem Abschnitt im Oktober 2020 sechs Wochen lang das Netz aus Fernwärme-, Strom- und Wasserleitungen erneuert wurde, werden dort jetzt Pflaster- und Asphaltflächen wiederhergestellt. Zuvor verlegte die EVN Wärme GmbH neue Fernwärmeleitungen von der Hamerlingstraße 2 über den Sparkassenplatz bis auf Höhe Modehaus Boden.

Außerdem wurde eine 20kV-Leitung bis zur Postkreuzung, Ecke Sonnentor, verlegt. Die bestehenden Leitungen bestanden dort seit 1965 und entsprachen nicht mehr den technischen Anforderungen. Außerdem wurde ein Anschlusspunkt beim Dreifaltigkeitsplatz geschaffen, um dort bei Veranstaltungen Strom und Wasser zur Verfügung stellen zu können.

Arbeiten erfolgen in mehreren Bauschritten

Die Bauarbeiten sehen mehrere Teilabschnitte vor: Im Anschluss an die Fußgängerzone wird der Kreuzungsbereich sowohl bis zur Einfahrt in die Hamerlingstraße als auch bis zur Einfahrt in den Sparkassenplatz in Richtung Hundertwasserbrunnen neu asphaltiert.

Der Bereich des Dreifaltigkeitsplatzes zwischen Steinecker Moden und den Masten wird neu gepflastert, ebenso der Eckbereich beim Reisebüro Kerschbaum. Dort werden außerdem vier Poller aus Edelstahl errichtet. Gegenüber, im Bereich des Einganges der Sparkasse, werden die bestehenden Steinpoller abgebrochen und ebenfalls durch vier Poller aus Edelstahl ersetzt. Das bestehende Mosaikpflaster wird auf Schäden geprüft und erforderlichenfalls ausgebessert.

„Wir wissen, dass solche Absperrungen immer ganz schwierig sind, vor allem für die Geschäftstreibenden. Mit den Bauarbeiten setzen wir aber den letzten Feinschliff in diesem Bereich. Dann erstrahlt die Innenstadt wieder in neuem Glanz“, so Franz Mold.

Baustellen im Frühling

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden