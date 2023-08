Crash unter Beeinträchtigung zwischen Ottenschlag und Kirchschlag

Zwei Pkw kollidierten am 11. August zwischen Ottenschlag und Kirchschlag. Gegen 10 Uhr fuhr ein 22-jähriger aus der Gemeinde Ottenschlag in einem Pkw von Kirchschlag kommend in Richtung Ottenschlag. Zeitgleich lenkte ein 56-jähriger seinen Pkw in entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Plötzlich verlor der 22-jährige laut eigenen Angaben wegen einem vor ihm abbiegenden Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in weiterer Folge von ihm aus gesehen ins rechte Bankette und kollidierte im Zuge des Versuchs den Wagen wieder auf die Fahrbahn zu lenken anschließend mit der Beifahrerseite mit dem entgegenkommenden Pkw des 56-jährigen.

An beiden Fahrzeugen entstand augenscheinlich Totalschaden. Mit beiden Unfalllenkern wurde vor Ort ein Alkomattest durchgeführt, welcher je negativ ausfiel. Im Zuge der Unfallaufnahme konnten beim 22-jährigen jedoch Anzeichen für andere Beeinträchtigungen wahrgenommen werden. Aufgrund dieser Tatsache wurde er in weiterer Folge einer Polizeiärztin zur klinischen Untersuchung vorgeführt, welche positiv verlief (Beeinträchtigung durch Suchtgift beziehungsweise Übermüdung).

Die Feuwehren Ottenschlag und Kirschlag waren bei der Bergung der Fahrzeuge im Einsatz.