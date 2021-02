Ein Fahrzeug wurde laut Feuerwehr gegen die Leitschiene geschleudert und das zweite kam am rechten Fahrbahnrand zu stehen. Glücklicherweise blieben beide Lenkerinnen bei diesem Zusammenprall unverletzt, doch an den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

Wenige Minuten nach der Alarmierung rückten insgesamt zehn Mitglieder der Wehr unter der Einsatzleitung von Stefan Kampf zur Einsatzstelle aus. Am Einsatzort wurde der Unfall bereits von Polizeibeamten aufgenommen.

Die Floriani sicherten gemeinsam mit den Polizeibeamten die Unfallstelle ab und bauten einen entsprechenden Brandschutz auf.

Nachdem der Unfallhergang durch die Polizei geklärt werden konnte, wurde die Einsatzstelle zur Räumung freigegeben.

Beide Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Eines wurde mit einer Kette in eine Seitenstraße gezogen. Von dort wurde das Fahrzeug von einem Angehörigen der Unfalllenkerin mit einem Traktor weggebracht. Anschließend wurde die Fahrbahn von Fahrzeugteilen befreit, sodass der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigelotst werden konnte.