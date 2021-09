Der 24-jährige Wiener war laut Polizei auf der Stricke zwischen Jagenbach und Zwettl unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er mit dem Motorrad nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte frontal mit einem sich dort befindenden Vorwegweiser und kam in weiterer Folge neben dem linken Fahrbahnrand unterhalb der Straßenböschung zum Stillstand. Zwei Zeugen des Unfalls leisteten dem Verletzten Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Der 24-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Das schwer beschädigte Motorrad wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Zwettl-Stadt von der Unfallstelle geborgen. Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme wurde der Verkehr wechselseitig angehalten. Es kam zu keiner nennenswerten Verkehrsbehinderung.