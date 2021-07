Das Schönbacher Biergwölb hatte heuer der Berliner Whisky-Händler Klaus Pinkernell als neuer Pächter übernommen. Jetzt lud er am 10. Juli erstmals zum „Whiskytasting made in Austria“.

Romana Kastenhofer von der Whiskydestillerie Haider in Roggenreith erläuterte mit viel Fachkenntnis, worauf es beim Whisky ankommt. Ihr Slogan ist: „Whisky muss nicht lange lagern, um gut zu sein. Er muss richtig lagern und Zeit dafür haben.“ Die drei Grundvoraussetzungen für einen guten Whisky seien: Herkunft, Herstellung und Lagerung.

Vor der Verkostung erläuterte Kastenhofer noch einige weitere Fakten zum Whisky: Entscheidend sei die Wahrnehmung über die Sensorik, denn das Aroma werde im Gehirn gespeichert. „Ein Destillat entwickelt sich im Glas weiter – es riecht nach dem Trinken anders als zuvor. Ein birnenförmiges Glas hält das Aroma am besten.“ Wichtig sei Zimmertemperatur – also ohne Eis, denn nur da habe man das volle Aroma. Die goldgelben Whiskys der Familie Haider werden in heimischen Hölzern – in Eichenfässern – gelagert, die in den 25 Jahren des Bestehens der Whiskydestillerie Haider dreimal befüllt werden. Und: „Das Wasser in Roggenreith ist bestes Urgestein-Wasser“.

Tipp: Brot statt Wasser. Verkostet wurden insgesamt sechs Standardsorten aus Roggen und Gerste, unter anderem der neue Blended Malt Whisky und ein zehnjähriger Dark Single Malt Peated. Die erste Kostprobe war der Original Rye Whisky, der von Johann Haider als Erster produziert worden war und den Erfolg für das Unternehmen gebracht hatte. Einen Tipp gab Romana Kastenhofer den Gästen noch: „Nehmt zwischen den ersten beiden Kostproben Brot zum Neutralisieren, nicht Wasser!“

Mit Whisky begeistern. Whisky-Händler Klaus Pinkernell ist in Schönbach kein Unbekannter: Er kommt seit zehn Jahren zum Chorseminar. Er will nicht nur das Schönbacher Pils weiter brauen (unter Anleitung von Vorgänger Hannes Pichler und Herbert Grain), sondern auch „mehr Whiskys als der Ort Schönbach Einwohner hat“ anbieten, nämlich 350 Sorten. Da er erst zwei Wochen im Mai offen hatte und es erst jetzt jeden Abend nach dem Chorseminar richtig losgeht, sei der Neustart schleppend verlaufen. Er ist auch noch dabei, die Schönbacher vom Whisky zu überzeugen: „Alle sind nervös und interessiert“. Neben Bier und Whisky bietet Klaus Pinkernell auch viele Sorten von Gin und Rum an. Die Speisekarte mit etlichen kleinen „bierbegleitenden“ Speisen bleibt unverändert.