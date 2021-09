Ein 21-Jähriger aus der Gemeinde Rappottenstein fuhr am 10. September mit einem Pkw auf der Umfahrung B 38 von Krems kommend in Richtung Weitra/Linz. Er fuhr in einer Kolonne auf dem ersten Fahrstreifen hinter einem Mähdrescher mit Begleitfahrzeug. Nachdem die B 38 wieder zweispurig wurde, setzte die Kolonne zum Überholvorgang an.

Auf Höhe der Abfahrt Richtung Schweiggers bremste der vor dem 21-Jährigen fahrende Pkw laut Polizei plötzlich stark ab, lenke nach links, überfuhr die doppelte Sperrlinie und fuhr an einem auf dem Fahrstreifen stehengebliebenen Pkw vorbei. Der 21-Jährige leitete ebenfalls eine Notbremsung ein und konnte seinen Pkw rechtzeitig anhalten und einen Auffahrunfall verhindern.

Ein 17-Jähriger aus der Gemeinde Schönbach konnte seinen Pkw nicht mehr anhalten und krachte gegen das Heck des Pkw des 21-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker wurden mit der Rettung in das Landesklinikum Zwettl gebracht und nach Erstversorgung wieder entlassen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Gradnitz und Zwettl-Stadt waren bei dem Unfall im Einsatz.