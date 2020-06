Ein 45-jähriger Arbesbacher lenkte am 13. Juni gegen 12.40 Uhr seinen Lkw auf der B119 von Griesbach in Richtung Arbesbach. Dahinter fuhr der Gutauer mit seinem Motorrad, gefolgt vom Pkw einer 26-jährigen Freistädterin. Diese wollte gleich nach der Ortschaft Griesbach das Motorrad und den Lkw überholen. In diesem Moment startete auch der Biker den Überholvorgang, um am Lkw vorbeizufahren.

Der 78-Jährige geriet laut Polizei zwischen den Hänger des Lkw und den Pkw. Er kam zu Sturz und kollidierte mit den beiden Fahrzeugen. Mit Verletzungen wurde er ins Spital geflogen. Der Lkw-Lenker und die Pkw-Lenkerin blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde die B119 kurzfristig gesperrt und nach Bergung des Verletzten wurde der Verkehr wechselseitig angehalten.