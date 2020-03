Der Mann war am Samstag (29. Februar) in seinem Wald in der Katastralgemeinde Weinpolz nördlich der B5 mit der Aufforstung nach einem Windbruch beschäftigt und trug dabei seine Schutzausrüstung. Der 25-Jährige sägte gegen 16.30 Uhr einen entwurzelten Baum in Stocknähe ab, wobei am Wurzelstock über seinem Schnittplatz ein weiterer Baumstamm hing. Nach dem Abschneiden des Blockes fiel der Wurzelstock zurück und der darauf liegende Baumstamm prallte gegen den Helm des 25-Jährigen.

Nach dem Unfall konnte er selbst nach Hause fahren, verständigte von dort aber die Rettung und wurde ins Krankenhaus Horn gebracht.