Mit diesen Worten begrüßte auch Bürgermeister Roland Zimmer die Gäste und die beteiligten Künstler, die ihre Werke nun bis zum 27. August in der Galerie am Wachtstein ausstellen. Er gratulierte dem Lehrmeister der Künstlerrunde, Franz Teuschl, zum 80. Geburtstag und erzählte, dass sich bei ihm ein überdimensionales Bild, welches dieser 1981 an eine Wand bei dessen Bruder im Gasthaus Teuschl in Spielberg gemalt hatte, im Gedächtnis eingeprägt hatte.

Franz Teuschl berichtete, dass er 1998 von seinem Bruder Karl aufgefordert worden war, die anderen Künstler zu unterweisen, und dass sich diese Gemeinschaft weiterentwickelt hatte. „Meine Intention war es, auch draußen die Landschaft zu malen.“ So hatte er damit – sofern es das Wetter zuließ – im Freien rund um den Wachtstein begonnen. Bei Schlechtwetter wurden die Kurse im alten Bildungshaus St. Georg abgehalten, dann sei man ins Ausstellungszentrum und ins Blockhaus übersiedelt. Franz Teuschl erzählte auch, dass er durch Zufall einen Münchner Profikünstler kennengelernt hatte, der ihm an den Wochenenden beim Aquarellmalen weitergeholfen hatte. Das Portraitzeichnen habe er in München an der Volkshochschule erlernt.

Eva Lochmann, eine der fünf Teilnehmer am Kurs von Franz Teuschl, berichtete, dass sich schon vor 23 Jahren in Traunstein eine Malrunde zusammengetan hatte, die sich unter der Anleitung von Franz Teuschl immer wieder getroffen hatte. Dabei war ihnen immer offengeblieben, wie sie sich künstlerisch ausdrückten. „Wir waren mutig genug und hängten einige Werke auf. Es war uns ein Bedürfnis, uns auszutauschen.“

Der Kontakt von Eva Wannemacher sei im Zuge eines Seminars von Jungmusikern aus Bockflies in Traunstein zustande gekommen. „Ich sah die Bilder von Franz Teuschl und wollte ihn kennenlernen. Ich habe dann einen Kurs mit ihm angeregt und dafür Leute zusammengetrommelt.“

Herta Reitschmidt ist erst seit fünf Jahren beim Kurs dabei. „Eva Lochmann hat mich dazu animiert, teilzunehmen.“ Gabriele Müller war 2003 mit einer Gruppe im St. Georgs-Haus. „Ich sah die Bilder von Franz Teuschl und erkundigte mich, wann ein Kurs ist.“ Franz Zeller war erstmals beim Kurs und stellte darum noch keine Bilder aus.

Die ausgestellten Bilder, die beim Kurs entstanden, sind großteils Aquarelle und Acrylbilder, aber auch einige Werke mit Pastellkreide von Gabriele Müller sind darunter.