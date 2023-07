Ausstellung von abstrakten Bildern in Zwettl

Mehr als 100 Bilder hat er schon geschaffen, zumeist in Acryl und Rakeltechnik. Jetzt möchte Richard Wiesinger sie erstmals der Öffentlichkeit vorstellen und lädt zur Vernissage seiner Ausstellung am 4. August um 20 Uhr ein. Die Vernissage findet in der Halle von Glasbau Ertl in der Franz Eigl 10 in Zwettl statt. Es soll ein zwangloser Abend mit legerer Kleidung werden. Für Musik und das leibliche Wohl ist gesorgt.